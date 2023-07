Anul acesta, festivalul berii Oktoberfest va avea loc in perioada 31 august-10 septembrie 2023 intr-o noua locatie, respectiv pe un teren viran privat de pe strada Turnului (vizavi de Pasapoarte si Inmatriculari). Organizatorii subliniaza faptul ca evenimentul nu se va organiza in Parcul Tractorul, pe domeniul public, ci pe un teren proprietate privata, adiacent parcului."Ce este important de stiut este ca ne mutam intr-o locatie noua, este o locatie care deja se dezbate in social-media si, ... citeste toata stirea