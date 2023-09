Pe perioada desfasurarii Festivalului Berii - Oktoberfest, autobuzele de pe noua linii ale RAT Brasov au program extins.RATBV a suplimentat orarele de circulatie a noua linii de transport in comun pentru Oktoberfest."In perioada 31 august - 10 septembrie 2023 RATBV va suplimenta semnificativ oferta de transport spre zona Gara CFR Brasov - Tractorul. Masura este determinata de faptul ca in in intervalul mentionat, pe strada Turnului se va desfasura "Oktoberfest Brasov", eveniment la care ... citeste toata stirea