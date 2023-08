Joi, 31 august, va debuta cea de-a 14-a editie a Oktoberfestului de Brasov. Principala noutate este ca evenimentul are loc intr-o noua locatie, in vecinatatea Parcului Tractorul, pe o suprafata de 20.000 de mp."Speram ca si in urmatorii ani sa ramanem aici, fiindca este un loc excelent, uneste orasul vechi cu orasul nou, orasul din fata Garii si cel din spatele Garii. Avem multe noutati, care merita descoperite, de la oferta de mancare deosebita, in special cu accent puternic pe mancare ... citeste toata stirea