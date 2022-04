Olimpia, (re)intra de azi in santier

Conducerea Muzeului Judetean de Istorie Brasov a semnat in 28 martie contractul pentru finalizarea lucrarilor la Cladirea Olimpia, in care va functiona Muzeul Sportului Brasovean. Lucrarile vor incepe in 4 aprilie, iar constructorul va avea la dispozitie 3 luni pentru a le finaliza.Pentru atribuirea acestui contract, conducerea muzeului a organizat doua licitatii. La prima dintre ele, lansata in 3 decembrie 2021 nu s-a prezentat niciun ofertant. Al doilea anunt a fost publicat pe platforma ... citeste toata stirea