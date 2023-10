Elevii premiati la olimpiade si alte concursuri inscrise in Calendarul competitional al Ministerului Educatiei in anul scolar 2022 - 2023, dar si profesorii lor indrumatori vor fi premiati de Consiliul Judetean Brasov. Fondul de premiere luat in calcul de administratia judeteana pentru recompensarea elevilor de elita se ridica la 250.000 de lei, iar suma si regulamentul de acordare a recompenselor financiare urmand a fi supuse aprobarii Consiliului Judetean Brasov din 31 octombrie.Conform, ... citeste toata stirea