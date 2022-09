"Om Caine", proiectie speciala la Reduta, in 20 septembrie

Cinefilii sunt invitati marti, 20 septembrie, la o proiectie speciala a filmului "Om Caine", la care va fi prezent si regizorul Stefan Constantinescu. Filmul va fi proiectat la Centrul Cultural Reduta, incepand cu ora 19.00, iar biletele pot fi cumparate de pe eventbook.ro.Pe scurt, actiunea filmului are loc in apogeul crizei sanitare provocata de coronavirus, cand personajul principal, Doru, decide sa revina in Romania, abandonandu-si locul de munca din Suedia. Sustine ca trebuie sa asiste ... citeste toata stirea