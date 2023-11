Un barbat din judetul Covasna, trimis in judecata pentru omor dupa ce l-a ucis pe un consatean care i-a intrat in curte, a fost declarat nevinovat de Tribunalul Covasna. Sentinta nu este definitiva.Szabo Zsolt a fost trimis in judecata cu acuzatia ca in luna mai a anului 2022 si-a omorat un consatean cu care era in conflict si care i-a intrat in curte. Potrivit rechizitoriului, Szabo si un martor taiau lemne in curtea primului, cand victima, un localnic cu care Szabo era intr-un conflict mai ... citeste toata stirea