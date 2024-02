Omorat dintr-o lovitura

In noaptea de vineri spre sambata, 23/24 februarie, in jurul orei 23.50, pe b-dul 15 Noiembrie din municipiul Brasov, a avut loc un accident, in care un autovehicul aflat in mers a lovit o persoana, ce se afla pe partea carosabila. "Din coliziune, pietonul, un tanar, in varsta de 23 de ani, a suferit leziuni corporale grave, care au dus la survenirea decesului", a precizat Daniel Zontea, purtor de cuvant IPJ ... citește toată știrea