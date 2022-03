Omorat la "liniute": 19 de ani, un Lamborghini scapat de sub control

Soferul unei masini de curse, marca Lamborghini, a pierdut controlul volanului, in timpul unei curse de "liniute", organizate duminica, 27 martie, pe soseaua de centura a Brasovului. Incidentul a avut in jurul orelor 12.00, bolidul s-a rasturnat de mai multe ori, lovind un tanar in varsta de 19 de ani, spectator. Acesta a intrat in coma, fiind resuscitat zeci de minute de echipajul SMURD, dar, din pacate, prezenta leziuni incompatibile cu viata.Victima, declarata decedata la fata locului"In ... citeste toata stirea