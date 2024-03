OMS a donat echipamente medicale Romaniei pentru ca sprijina Ucraina / VIDEO

OMS a donat echipamente medicale Romaniei, in valoare de peste 400.000 de euro, pentru ca e "atenta" cu Ucraina.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, vineri, ca echipamente medicale de peste 400.000 de euro au fost donate de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), acestea urmand sa fie folosite, in principal, pentru acordarea asistentei medicale de urgenta.Echipamentul donat a fost achizitionat in contextul situatiei de urgenta din Ucraina, ... citește toată știrea