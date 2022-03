OMS despre pandemie: "nu se va incheia nicaieri daca nu se va incheia pretutindeni"

"Aceasta pandemie este departe de a se termina", a avertizat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). "Vinerea aceasta se vor implini doi ani de cand am spus ca raspandirea COVID-19 in intreaga lume ar putea fi calificata drept pandemie", a amintit medicul Tedros Adhanom Ghebreyesus.Desi numarul cazurilor de infectare si al deceselor este in scadere, "aceasta pandemie este departe de a se termina si nu se va incheia nicaieri daca nu se va incheia pretutindeni", a subliniat ... citeste toata stirea