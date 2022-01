Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost condamnat la 2 ani si 2 luni de inchisoare

Omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie a fost dat in urmarire de catre Politia Romana dupa ce Curtea de Apel Brasov l-a condamnat la 2 ani si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, iar condamnatul nu a fost gasit pentru punerea in executare a sentintei. Politia Romana a publicat semnalmentele lui Ioan Neculaie pe pagina de web a institutiei la sectiunea "persoane urmarite". Omul de afaceri a fost dat in urmarire pentru punerea in ... citeste toata stirea