Omul lui Tudor Benga, in Consiliul Local Brasov

Noul membru al Consiliului Local Brasov din partea USR, Dan Ilie Corolea, a depus joi, 25 august, juramantul. El a preluat locul lasat vacant (inclusiv locul in Comisia nr. 6, de gospodarire) de Andrei Oniga, care a demisionat din deliberativul local in 21 iulie.Potrivit informatiilor transmise de Primaria Brasov, Corolea este, din anul 2017, consilier pe probleme de infrastructura mare in cadrul cabinetului parlamentar al deputatului Tudor Benga. Reamintim ca Tudor Benga a obtinut mandatul ... citeste toata stirea