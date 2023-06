Compania energetica OMV Petrom a anuntat marti "cea mai mare descoperire de titei din ultimele decenii", in regiunile Oltenia si Muntenia din sudul Romaniei. Cumulat, descoperirile se ridica la peste 30 milioane bep resurse recuperabile, echivalentul a trei patrimi din productia realizata de OMV Petrom in anul 2022.Forajul de explorare si testare a acestor trei sonde a avut loc in perioada iunie 2022 - aprilie 2023. Compania a investit in ... citeste toata stirea