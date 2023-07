OMV Petrom a semnat un contract finantat din fonduri UE care va duce la instalarea a peste 400 de puncte de reincarcare ultra rapida pentru automobile electrice in Romania, Slovacia si Ungaria pana in noiembrie 2025, potrivit unui comunicat al companiei.Toate statiile vor permite reincarcarea ultra-rapida a masinilor electrice, respectiv incarcarea in ... citeste toata stirea