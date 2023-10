Weekendul acesta are loc cea de-a 3-a editie a Festivalului International de Film Documentar si Drepturile Omului "One World Romania la Brasov", la Cinema Astra (str. Lunga nr. 1). Proiectiile sunt urmate de dezbateri cu invitati speciali: regizori, reprezentanti ai unor ONG-uri locale, experti in subiectele abordate in filme. Intrarea este libera la toate proiectiile si dezbaterile.Regizorul Vlad Petri deschide festivalul vineri, 13 octombrie, la ora 20:30 cu cel mai recent film al sau, ... citeste toata stirea