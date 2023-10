Festivalul International de Film Documentar si Drepturile Omului One World Romania revine anul acesta in Brasov, cu filme din selectia editiei a 16-a, sub tema O viata buna. Festivalul va avea loc in weekend-ul 13 - 15 octombrie, la Cinema Astra. Proiectiile sunt urmate de dezbateri cu invitati speciali: regizori, reprezentanti ai unor ONG-uri locale, experti in subiectele abordate in filme. Pe langa tema din acest an, nu vor fi ignorate nici alte teme consacrate ale festivalului, cum ar fi ... citeste toata stirea