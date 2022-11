Onor la veteran! Col. Marin Stanescu, vanator de munte de 102 ani!

Colonelul in retragere Marin Stanescu a fost vanator de munte in Al Doilea Razboi Mondial. Cu numai cateva zile inainte de Ziua Vanatorilor de Munte, el a implinit 102 ani, ocazie cu care a fost vizitat de militarii brasoveni, care i-au urat multa sanatate. Bucuria fostului ofiter a fost cu atat mai mare cu cat, dintre toate distinctiile importante pe care le-a primit de-a lungul vietii, cele pe care le apreciaza cel mai mult sunt cele militare, in frunte cu "Virtutea Militara"."Batalionul 2, ... citeste toata stirea