ONRC: Numarul firmelor dizolvate in Romania a inregistrat o crestere de 18,38% in 2024, ajungand la 46.205, comparativ cu 39.031 in anul precedent, potrivit datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului.Distribuie daca iti place!ONRC: Numarul firmelor dizolvate in Romania a inregistrat o crestere de 18,38% in 2024, ajungand la 46.205, comparativ cu 39.031 in anul precedent, potrivit datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului.Bucuresti si ... citește toată știrea