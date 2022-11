ONU: 15 noiembrie, ziua in care populatia planetei depaseste 8 miliarde de locuitori

Astazi, 15 noiembrie, populatia umana a planetei depaseste 8 miliarde locuitori, conform previziunilor ONU.Ziua de 15 noiembrie va intra in istorie drept ziua in care am atins pragul de 8 miliarde de locuitori ai planetei.Populatia mondiala va atinge un nivel record de 8 miliarde de oameni, pe data de 15 noiembrie, o piatra de hotar in dezvoltarea umana. conform previziunilor ONU.ONU a declarat ziua de 15 noiembrie drept "Ziua celor opt miliarde".ONU a laudat cresterea populatiei pe ... citeste toata stirea