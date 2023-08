Organizatia Natiunilor Unite anunta ca, pana in acest moment, aproape 10.000 de civili si-au pierdut viata in conflictul armat din Ucraina. Din acestia, aproximativ 500 sunt copii.Potrivit cifrelor ONU, 9.444 de civili au murit, intre care 500 de copii, si 16.940 au fost raniti de la inceputul invaziei ruse, in februarie 2022.Cifra reala este probabil mult mai ridicata. ONU noteaza ca bilantul nu este complet pentru ca lipsesc date din mai multe regiuni, in special din Mariupol, Lisiceansk ... citeste toata stirea