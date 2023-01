In urma actiunilor de control desfasurate de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov, in cursul zilei de 17 ianuarie 2023, la unitatile de alimentatie publica din zona Centrului Vechi al municipiului Brasov, a fost verificat si modul in care operatorul economic S.C. LITTLE HANOI S.R.L., care activeaza in aceasta zona, respecta prevederile legale in domeniu.In urma ... citeste toata stirea