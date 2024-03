OPC-ul, la Bulevard

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov a facut un control la operatorul economic Atrium Hotels Management SRL - Hotel Bulevard din Predeal.Pentru neregulile constatate, s-a aplicat o amenda contraventionala in valoare de 10.000 lei si s-a dispus masura de oprire temporara a camerelor neconforme, pana la remedierea deficientelor, arata autoritatea, cu precizarea ca verificarea s-a facut in urma unor sesizari.In ceea ce priveste neregulile gasite in spatiile de ... citește toată știrea