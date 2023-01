Opera Brasov: A doua luna cu toate spectacolele vandute in nici o zi

Pentru a doua luna consecutiv, toate biletele pentru evenimentele lunii februarie la Opera Brasov au fost vandute intr-o singura zi, in mai putin de 12 ore, a informat conducerea institutiei de cultura. Astfel, atat opereta "Sange vienez" de J. Strauss-fiul, cat si spectacolul cu opera "La Traviata" de G. Verdi si opereta "La calul balan" de R. Benatzky se vor juca cu casa inchisa."Sold out, in mai putin de 12 de ore, pentru a doua luna consecutiv ! Sold out, in ultimele 6 luni, pentru toate ... citeste toata stirea