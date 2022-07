Sambata, 16 iulie, de la ora 19.00, in Piata Sf. Ioan, melomanii sunt asteptati la primul concert al stagiunii estivale a Operei Brasov - "Surasul operetei". Evenimentul va propune o calatorie muzicala in lumea magica si exuberanta a operetei, trecand prin lucrari indragite, cum ar fi: "Vanzatorul de pasari", de C. Zeller, "Contesa Maritza" si "Silvia", de E. Kalman, "Giuditta", "Tara Surasului" si "Vaduva vesela", de Fr. Lehar, ... citeste toata stirea