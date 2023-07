Sambata, 8 iulie, de la ora 19.00, in Piata Sf. Ioan, brasovenii sunt asteptati la primul eveniment al stagiunii estivale din acest an: "De la Buenos Aires la Brasov", concert de tango argentinian si romanesc cu indragita interpreta Analia Selis. Aceasta a pregatit un program muzical special pentru seara de sambata, in care sunt cuprinse piese de tango din tara natala ("La Cumparsita" "El Choclo", "La última curda"), valsuri ("Romance ... citeste toata stirea