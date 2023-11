Jumatate din orasul Ghimbav si zone din municipiul Codlea au ramas vineri, 24 noiembrie, in cursul serii, fara apa, dupa ce conducta care alimenteaza cele doua localitati a fost avariata la Brasov, in zona Terminalului RATBV "Stadionul Municipal".Avaria a fost anuntata de Compania Apa in jurul orelor 17.00, iar lucrarile s-au incheiat aproape de ora 23.00. ... citeste toata stirea