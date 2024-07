Operatiunea "Pepenele romanesc": ANF verifica nivelul reziduurilor de pesticide la legumele si fructele de sezon

Operatiunea "Pepenele romanesc": Autoritatea Nationala Fitosanitara va demara, in perioada urmatoare, actiuni de control pentru determinarea reziduurilor de pesticide la legumele si fructele de sezon.Autoritatea Nationala Fitosanitara (ANF) va verifica pepenele romanesc, incepand de luni, 8 iulie, in cadrul unor actiuni de control pentru determinarea reziduurilor de pesticide la legumele si fructele proaspete de sezon, in vederea respectarii prevederilor legale in domeniu, a anuntat, duminica, ... citește toată știrea