Operatiunea "Scoala": 29 de persoane au fost retinute, acuzate de vanzarea de droguri catre elevi

Operatiunea "Scoala": 29 de persoane au fost retinute in judetele Iasi si Vaslui. Sunt acuzate de vanzarea de droguri catre elevi.Anchetatorii anunta, miercuri, ca, in urma Operatiunii "Scoala" - perchezitii in judetele Iasi si Vaslui la persoane care ar vinde droguri printre elevi - au fost retinute 29 de persoane, ulterior 28 fiind arestate preventiv.Cei vizati au intre 16 si 61 de ani, tranmsite News.ro.Doi adolescenti de 15 ani urmeaza a fi expertizati pentru a se stabili daca au avut ... citește toată știrea