Operatorul de deszapezire din Brasov a intervenit cu 30 de utilaje. Pentru prevenirea formarii poleiului au fost utilizate 200 de tone de material antiderapant

Avand in vedere ca meteorologii au transmis informari prin care au anuntat ninsori in noaptea de sambata spre duminica, operatorul de deszapezire, SC Comprest SA, a scos pe strazi utilajele de deszapezire.Astfel, potrivit Primariei Brasov, pe strazile din municipiul Brasov au actionat 30 de urilaje de deszapezire, iar in prima parte a serii de sambata, din ... citește toată știrea