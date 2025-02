Opinie. Florin Gherasim, presedinte ASIMIA Romania: Fuziunea OM - masina si implicatiile pentru viitor

Lumea se afla sub Agenda 2030. Capabilitatile de biodetectie, interfata cu computerul creierului si dezvoltarea dispozitivelor medicale sunt parte din aceasta. Strategia Nationala de Aparare si Strategia 2030 pentru Stiinta si Tehnologie a Fortelor Aeriene (S.U.A.) se refera la dezvoltarea nanotehnologiei, in special metamateriale, materiale cuantice, tehnologii de recoltare a energiei, nanochimie, bio-nanotehnologie, nanoelectronica.Totul este despre bioelectronica si despre modul in care ... citește toată știrea