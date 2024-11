Opozitia "2/3": Preluarea de catre municipiul Brasov a "ocolitoarei mici", respinsa de USR

Preluarea de catre Primaria Brasov a "Ocolitoarei mici" a Brasovului (strada Timisul Sec), de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost amanata, in urma unei decizii de joi, 28 noiembrie, a Consiliului Local Brasov.Un proiect de hotarare in acest sens a fost supus aprobarii in plen si, pentru a fi aprobat, avea nevoie de doua treimi din voturi, insa nu a obtinut decat 17 din 27 din voturi.Primarul Brasovului, George Scripcaru, a declarat ca "pe acest ... citește toată știrea