Marti, 1 noiembrie, in jurul orei 9.00, politistii din cadrul Postului de Politie Soars, in timpul desfasurarii unor activitati operative in trafic, au oprit, pe raza localitatii, un tractor cu remorca, in care se transporta cantitatea de 5,00 metri cubi material lemnos, de esenta carpen. "In urma verificarilor efectuate asupra marfii transportate, ... citeste toata stirea