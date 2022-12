Opriti, cu sfaturi: "Lasati telefonul cand sunteti la volan!"

In preajma Craciunului, in data de 22 decembrie, politistii din Serviciul Rutier Brasov au organizat si desfasurat o activitate educativ-preventiva ce a abordat una dintre cauzele generatoare de accidente rutiere, respectiv neatentia la volan. Conducatorii auto opriti in trafic au fost informati cu privire la riscurile la care se expun daca atentia le este distrasa prin alte preocupari, precum utilizarea telefonului mobil pentru convorbiri, mesaje text sau accesarea retelelor sociale. De ... citeste toata stirea