Opt ani de la tragedia de la Malancrav. Noua soldati au murit dupa prabusirea unui elicopter militar IAR-330 PUMA

Ministerul Apararii Nationale a transmis un mesaj in memoria celor noua militari romani care si-au pierdut viata in urma teribilului accident aviatic petrecut in zona Malancrav-Stejaris, la limita cu judetul Mures.,,Nu va vom uita niciodata!Se implinesc opt ani de la tragicul accident de aviatie din 21.11.2014, cand un elicopter militar IAR-330 PUMA s-a prabusit pe raza localitatii Malancrav, judetul Sibiu, in urma caruia au murit noua militari, iar altul a fost grav ranit.Elicopterul de la ... citeste toata stirea