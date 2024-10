Opt din zece romani care primesc notificari Ro-Alert se simt mai in siguranta in viata de zi cu zi, potrivit unui sondaj Reveal Marketing Research

Notificarile Ro-Alert ii fac pe opt din zece romani (80%) sa se simta mai in siguranta, iar cele mai frecvente reactii emotionale in urma primirii unui astfel de mesaj sunt atentia, prudenta si teama, arata rezultatele unui sondaj, dat publicitatii marti.Potrivit Reveal Marketing Research, 92% dintre romani au notificarile Ro-Alert activate, ponderea fiind mai ridicata in randul celor care au copii (95%), comparativ cu 87% in cazul celor fara copii, transmite Agerpres.In ceea ce priveste ... citește toată știrea