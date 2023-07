Peste 450 de elevi de clasa a VIII-a au intrat la liceu cu medii de admitere de 10, potrivit rapoartelor pe tara de la repartizarea computerizata in clasa a IX-a. Dintre ei, peste 220 au avut 10 pe linie in gimnaziu, arata un calcul Edupedu.ro. Sunt 105 licee in care acestia vor incepe cursurile in toamna, iar primele 3 licee ... citeste toata stirea