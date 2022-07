Opt pompieri din Brasov merg in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de padure

Astazi, 15 iulie a.c., cel de-al doilea contingent format din 28 de pompieri, dintre care 8 pompieri brasoveni, a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritatile elene prin activitati de monitorizare si stingere a incendiilor de padure in zone din Nordul Atenei.Misiunea pompierilor romani in Grecia este condusa de prim-adjunctul inspectorului sef al ISU BRASOV, domnul locotenent colonel DAVID VALERIU.Primul ... citeste toata stirea