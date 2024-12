Opt primarii din zona Fagarasului primesc bani de la CJ Brasov. Vezi lista beneficiarilor HCJ Brasov

Ca la fiecare final de an, Consiliul Judetean Brasov repartizeaza primariilor din judet fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale. Banii provin din impozitul pe venit incasat suplimentar in anul 2024. Sunt 17 primarii care vor beneficia de fonduri in baza unei hotarari a CJ Brasov adoptata in plenul desfasurat la 9 decembrie a.c. Suma totala repartizata este 667.450 de lei si, conform HCJ Brasov trebuie folosita de beneficiari pentru investitii si cheltuieli de functionare.Din zona ... citește toată știrea