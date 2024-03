Opt zboruri charter pe saptamana de pe aeroportul Brasov, spre Antalya, Hurghada, Creta, Egipt

Aeroportul International Brasov-Ghimbav (GHV) a anuntat ca in acest an vor fi 8 zboruri charter pe saptamana: 5 catre Antalya si cate unul spre Hurghada, Creta si Hammamet.Din 22 mai incep cursele charter Brasov - Hurghada (Egipt), operate de compania BH Airlines din Bulgaria, in fiecare zi de miercuri, pana in 11 septembrie.Orarul zborurilor este urmatorul:decolare GHV la ora 12:30 - aterizare HRG la ora 15:30,decolare HRG la ora 08:30 - aterizare GHV la ora 11:30.Din 1 iunie se ... citește toată știrea