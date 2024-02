Duminica, 4 februarie, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au fost sesizati de catre jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmierie Montana Rasnov, cu privire la faptul ca, in jurul orei 18:30, in fondul forestier al Ocolului Silvic Rasnov, zona Valea Carbunarii, au fost depistate doua persoane in timp ce transportau material lemnos provenit din taieri ilegale. In baza sesizarii primite, au fost identificate persoanele banuite, respectiv ... citeste toata stirea