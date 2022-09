Ora de dirigentie antidrog, in scolile brasovene

Aproximativ 15.000 de elevi din judetul Brasov, din clasele a V-a si a IX-a, vor avea ocazia, de luna viitoare de a discuta cu specialistii de la Centrul Regional de Combatere a Consumului de Droguri Brasov despre consumul de droguri. Aceste discutii se vor purta in orele de dirigentie si fac parte dintr-un proiect pilot initiat de prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii.Inceperea proiectului proiectul a fost anuntat de reprezentantul Guvernului in teritoriu in timpul sedintei Colegiului ... citeste toata stirea