,,Ora de ecologie" cu ADI ISO Mediu Brasov, in scolile din judet

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu Brasov (ADI ISO Mediu) a demarat un nou proiect de educatie ecologica in scolile din judetul Brasov. Proiectul "Ora de ecologie" a debutat in 26 mai la scoala gimnaziala din satul Purcareni, comuna Tarlungeni, dar va continua si in alte unitati de invatamant din judetul Brasov. Elevii vor avea posibilitatea, in cadrul acestui proiect al ISO Mediu, sa afle totul despre ceea ce inseamna colectarea selectiva a deseurilor, dar si de ce este ... citeste toata stirea