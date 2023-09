Ora de iarna 2023 reprezinta momentul in care romanii isi vor da ceasurile inapoi cu o ora. Adica ora 4:00 dimineata devine ora 3:00. Schimbarea orei si trecerea la ora de iarna in 2023 are loc in ultima zi de duminica a lunii octombrie. Astfel, in acest an, ziua de 29 octombrie va avea 25 de ore.In ultimul weekend din luna octombrie, Romania va reveni la ora de iarna. Ceea ce inseamna ca ceasurile se vor da inapoi cu o ora, astfel ca ora 4:00 va deveni ora 3:00. Asadar, ultima duminica a ... citeste toata stirea