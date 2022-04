Ora de vara, programul de iarna. Ce isi doresc vanzatorii din pietele brasovene

Cu toate ca mai sunt cateva zile pana la Pastele catolic si am trecut la ora de vara de mai bine de doua saptamani, pietele din Brasov au ramas la programul de iarna. Chiar daca am trecut inca de la sfarsitul lunii martie la ora de vara, pietele din Brasov functioneaza inca dupa programul de iarna. Mai mult, in acest weekend, la 17 aprilie este Pastele catolicilor, iar saptamana viitoare va fi marea sarbatoare si pentru ortodocsi, in 24 aprilie, astfel ca la piata va fi lume multa.Vanzatorii ... citeste toata stirea