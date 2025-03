Ora Pamantului: 120 de copii canta in intuneric, astazi, in Piata Sfatului

Ora Pamantului: 120 de copii canta in intuneric pentru Planeta, astazi, in Piata Sfatului.Distribuie daca iti place!Astazi, 22 martie, in intervalul orar 20:30 - 21:30, peste 17.000 de copii si tineri din corurile si ansamblurile Programului National Cantus Mundi se vor reuni simultan, in Romania si Republica Moldova, si vor marca Ora Pamantului prin concerte, recitaluri si evenimente muzicale.Ora Pamantului in Piata SfatuluiLa Brasov, in Piata Sfatului, vor concerta 120 de copii, sub ... citește toată știrea