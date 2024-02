Orange Romania a incheiat anul 2023 cu afaceri de 1,5 miliarde de euro

Grupul Orange Romania a incheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 1,551 de miliarde de euro, in scadere cu 1,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In al patrulea trimestru, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata de 407 de milioane de euro, in crestere moderata cu 1,5% fata de T4 2022.La 31 decembrie 2023, Grupul Orange Romania oferea servicii ... citește toată știrea