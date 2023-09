Infiintata la inceputul acestei luni, linia metropolitana 710 (Brasov - Sacele) este, in continuare, in faza de optimizare. Dupa infiintarea acestei linii de transport in comun au aparut unele nemultumiri ale calatorilor, iar RATBV a operat unele modificari in graficul de circulatie, insa nici acestea nu par a reprezenta solutia optima. Cum tinta nemultumirilor este operatorul de transport, reprezentantii RATBV au explicat cum se fac modificarile de orare si trasee."Aceste modificari ale ... citeste toata stirea