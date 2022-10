Brasovenii sunt asteptati, in aceasta seara, la Centrul Multicultural al Universitatii, de la Rectorat, pentru o discutie pe tema oraselor. "Orase pentru toti. Orase pentru secolul 21" este un eveniment organizat de Institutul Ceh, in asociatie cu Baza. Invitat este arhitectul ceh Osamu Okamura, care va vorbi despre principiile, dar si detaliile unui oras in care locuitorii participa si sunt luati cu adevarat in considerare.Osamu Okamura va vorbi, de asemenea, despre cartea sa "A City for ... citeste toata stirea