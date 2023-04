Agentia Europeana a Mediului (AEM) a publicat o analiza care arata calitatea aerului in mai multe orase din Romania si Europa.Calitatea aerului din municipiul Brasov este una medie, spune Agentia Europeana a Mediului (AEM), care recent a publicat analiza cu privire la calitatea aerului in mai multe orase din Romania si Europa.Cel mai bun aer din Romania este in orasul Galati, potrivit ... citeste toata stirea